Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз, фото: «Евроинтеграционный портал»

https://racurs.ua/n157619-vstuplenie-v-evrosouz-kak-k-etomu-otnosyatsya-ukraincy-ustanovili-sociologi.html

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Вступление Украины в Евросоюз поддерживают большинство из тех украинцев, кто определился с отношением к этому вопросу.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 8 по 9 июня. Результаты опроса опубликованы на сайте КМИС.

На вопрос, как бы они проголосовали в случае проведения референдума о вступлении Украины в ЕС, респонденты ответили так:

52% - проголосовали бы за вступление Украины в ЕС;

19% - проголосовали бы против;

29% - не определились с ответом или не принимали бы участия в голосовании.

Среди тех, кто определился и планирует проголосовать (то есть в целом 71% респондентов), ответы распределились бы так:

за вступление в Евросоюз — 73%;

против вступления — 27%.

В КМИС отмечают, что в последние годы готовность жителей голосовать за вступление в Евросоюз остается относительно постоянной: около половины населения поддерживают вступление в ЕС, около четверти планируют проголосовать против.

Продолжают сохраняться и региональные различия в этом вопросе — за вступление в ЕС больше всего готовы голосовать на западе страны (70%), меньше всего — на востоке (29%).

Опрос проводился путем телефонных интервью, в нем приняли участие 2 тыс. 7 человек из всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Напомним, социологи также установили, как украинцы относятся к вступлению в НАТО.