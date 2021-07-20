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Ракурс
На роботу в Раду прийшли 99 нардепів, скріншот відео

На роботу в Раду прийшли 99 нардепів (ФОТО)

20 лип 2021, 14:09
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У Верховну Раду на позачергове засідання 20 липня прийшло менше 100 нардепів. Віце-спікер Руслан Стефанчук оголосив результати реєстрації і з’ясувалося, що на робочому місці присутні 99 нардепів.

Парламент сьогодні повинен розглянути декілька постанов, які покликані розблокувати підписання спікером Ради законів про судову реформу — відновлення і перезавантаження роботи ВККСУ і ВРП.

На роботу в Раду прийшли 99 нардепів, скріншот відео

На роботу в Раду прийшли 99 нардепів, скріншот відео

Головуючий повідомив, що позачергове засідання проводиться у зв’язку з вимогою президента України Володимира Зеленського.

Минулого тижня депутати завершили літню сесію і перейшли у режим роботи на округах.

На роботу в Раду прийшли 99 нардепів, фото — Телеграф

Джерело: Ракурс


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