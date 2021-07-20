Нардепи не у відпустці – Раду зібрали розблокувати судову реформу

https://racurs.ua/ua/n157646-nardepy-ne-u-vidpustci-radu-zibraly-rozblokuvaty-sudovu-reformu-translyaciya.html

Ракурс

Верховна Рада 20 липня проводить позачергове засідання, на якому розгляне постанови про скасування низки рішень, пов’язаних із судовою реформою та реформою оборонного комплексу.

Йдеться про заблоковані закони, пов’язані із судовою реформою, а також реформою оборонно-промислового комплексу.

Позачергове засідання проведе перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук. Минулого тижня депутати завершили літню сесію і перейшли у режим роботи на округах.

Зокрема, депутати розглянуть постанову про скасування результатів голосування Верховної ради, на якому був ухвалений в цілому з урахуванням правок президента законопроект № 3711-д щодо внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» та щодо деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Також нардепи розглянуть питання скасування рішення про реформу Вищої ради правосуддя (закони № 5068 і № 5069) і про закону № 3822 про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності.

«Ракурс» повідомляв, що до закону про олігархів і до так званого «ресурсного» закону в парламент подали величезну кількість правок.