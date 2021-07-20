Вища рада правосуддя розповіла, чому її не можна реформувати

https://racurs.ua/ua/n157644-vyscha-rada-pravosuddya-rozpovila-chomu-yiyi-ne-mojna-reformuvaty.html

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Вища рада правосуддя закликала нардепів переглянути ключові питання законопроекту № 5068 щодо ролі міжнародних експертів у реформуванні системи судочинства. Зокрема, ВРП закликала «не допустити розбалансування та колапсу судової влади» в Україні.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба ВРП.

Також там сподіваються на формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та ВРП на засадах Конституції, українського законодавства та норм міжнародного права.

ВРП навела сім аргументів «шкідливості» законопроекту № 5068. Рада правосуддя переконана, цей нормативний акт «провалить судову реформу».

ВРП звертає увагу на наступне:

Неконституційність норм законопроекту № 5068; Законопроект № 5068, на думку ВРП, не відповідає зобов’язанням України перед МВФ. ВРП вказує, що задля виконання міжнародних зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом для отримання чергового траншу, не потрібно «порушувати норми Конституції». Перекладання відповідальності за реформу на іноземців. Йдеться про роль міжнародних експертів, які на думку ВРП, не нестимуть «жодної відповідальності за прийняті рішення». Жоден суд, орган судової влади чи суддівська асоціація не підтримали законопроект № 5068, запевняє ВРП. При реформуванні ВРП ключовим має стати голос суб'єктів призначення — представників від суддів, адвокатів, прокурорів, науковців, Верховної Ради та президента. Блокування роботи ВРП призведе до колапсу судової влади. Зміна прізвищ — це «справжня судова реформа», запитує ВРП? Запропоновані законопроектом № 5068 зміни, які дехто називає «судовою реформою», жодним чином, переконана ВРП, не вирішують поточні проблеми і «тим більше не мають на меті концептуальні зміни».

Нагадаємо, 13 липня парламент дослухався до зауважень і пропозицій президента України і ухвалив закон «Про внесення змін до закону України „Про судоустрій і статус суддів“ та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».