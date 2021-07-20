Высший совет правосудия рассказал, почему его нельзя реформировать

https://racurs.ua/n157644-vysshiy-sovet-pravosudiya-rasskazal-pochemu-ego-nelzya-reformirovat.html

Ракурс

Высший совет правосудия призвал нардепов пересмотреть ключевые вопросы законопроекта № 5068 о роли международных экспертов в реформировании системы судопроизводства. В частности, ВСП призвал «не допустить разбалансировки и коллапса судебной власти» в Украине.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба ВСП.

Также там надеются на формирование Высшей квалификационной комиссии судей Украины и ВСП на основе Конституции, украинского законодательства и норм международного права.

ВСП привела семь аргументов «опасности» законопроекта № 5068. Совет правосудия убежден, этот нормативный акт «провалит судебную реформу».

ВСП обращает внимание на следующее:

Неконституционность норм законопроекта № 5068; Законопроект № 5068 не отвечает обязательствам Украины перед МВФ. ВСП указывает, что для выполнения международных обязательств Украины перед Международным валютным фондом с целью получения очередного транша, не нужно «нарушать нормы Конституции». Перекладывание ответственности за реформу на иностранцев. Речь идет о роли международных экспертов, которые по мнению ВСП, не будут нести «ответственности за принятые решения». Ни один суд, орган судебной власти или судейская ассоциация не поддержали законопроект № 5068, утверждает ВСП. При реформировании ВСП ключевым должен стать голос субъектов назначения — представителей судей, адвокатов, прокуроров, ученых, Верховной Рады и президента. Блокирование работы ВСП приведет к коллапсу судебной власти. Изменение фамилий — это «настоящая судебная реформа», спрашивает ВСП? Предложенные законопроектом № 5068 изменения, которые, по мнению ВСП, якобы называют «судебной реформой», никоим образом не решают текущие проблемы и тем более не нацелены на концептуальные изменения.

Напомним, 13 июля парламент прислушался к замечаниям и предложениям президента Украины и принял закон «О внесении изменений в закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и в некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины».