Высший совет правосудия рассказал, почему его нельзя реформировать

Высший совет правосудия рассказал, почему его нельзя реформироватьhttps://racurs.ua/n157644-vysshiy-sovet-pravosudiya-rasskazal-pochemu-ego-nelzya-reformirovat.htmlРакурс
Высший совет правосудия призвал нардепов пересмотреть ключевые вопросы законопроекта № 5068 о роли международных экспертов в реформировании системы судопроизводства. В частности, ВСП призвал «не допустить разбалансировки и коллапса судебной власти» в Украине.
Об этом сегодня сообщает пресс-служба ВСП.
Также там надеются на формирование Высшей квалификационной комиссии судей Украины и ВСП на основе Конституции, украинского законодательства и норм международного права.
ВСП привела семь аргументов «опасности» законопроекта № 5068. Совет правосудия убежден, этот нормативный акт «провалит судебную реформу».
ВСП обращает внимание на следующее:
Неконституционность норм законопроекта № 5068;
Законопроект № 5068 не отвечает обязательствам Украины перед МВФ. ВСП указывает, что для выполнения международных обязательств Украины перед Международным валютным фондом с целью получения очередного транша, не нужно «нарушать нормы Конституции».
Перекладывание ответственности за реформу на иностранцев. Речь идет о роли международных экспертов, которые по мнению ВСП, не будут нести «ответственности за принятые решения».
Ни один суд, орган судебной власти или судейская ассоциация не поддержали законопроект № 5068, утверждает ВСП.
При реформировании ВСП ключевым должен стать голос субъектов назначения — представителей судей, адвокатов, прокуроров, ученых, Верховной Рады и президента.
Блокирование работы ВСП приведет к коллапсу судебной власти.
Изменение фамилий — это «настоящая судебная реформа», спрашивает ВСП? Предложенные законопроектом № 5068 изменения, которые, по мнению ВСП, якобы называют «судебной реформой», никоим образом не решают текущие проблемы и тем более не нацелены на концептуальные изменения.
Напомним, 13 июля парламент прислушался к замечаниям и предложениям президента Украины и принял закон «О внесении изменений в закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и в некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины».