ВООЗ заявила про поширення COVID-штаму із мутаціями у спайковому білку

https://racurs.ua/ua/n157643-pro-poshyrennya-covid-shtamu-iz-mutaciyamy-u-spaykovomu-bilku-zayavyly-u-vooz.html

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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зафіксувала поширення штаму коронавірусу «лямбда» у понад 30 країнах.

Про це розповіла голова технічної групи підрозділи надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове. Трансляція велася в Twitter організації.

Він (штам «лямбда») циркулює в основному у Північній і Південній Америці, хоча дотепер його виявили у понад 30 країнах, — сказала Керкхофе.

Чиновник нагадала, що ВООЗ ще в червні занесла лямбда-варіант в список штамів, які можуть зацікавити медиків. Вперше його зареєстрували в Перу в грудні 2020 року.

Представник ВООЗ також додала, що в організації уважно спостерігають за штамом і взаємодіють з державами-членами для отримання інформації про поширення цього варіанту коронавірусу.

Лямбда-штам раніше виявили вчені у Південній Америці, в тому числі в Чилі, Перу, Еквадорі і Аргентині. Експерти вважають, що у нього є кілька мутацій у спайковому (шипуватому) білку, які, можливо, здатні впливати на заразність вірусу.

Нині у списку організації значаться штами вірусу SARS-CoV-2 з позначеннями «альфа» (виявлений у Великій Британії), «бета» (Південна Африка), «гамма» (Бразилія) і «дельта» (Індія).

У списку також перебувають чотири штами «ета» (вперше зареєстрований в Великій Британії і Нігерії), «йота» (США), «каппа» (Індія) і «лямбда» (Перу).

Нагадаємо, раніше ВООЗ повідомляла, що новий штам COVID-19 «Дельта» стає домінуючим варіантом у світі.