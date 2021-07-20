Старт п’ятого етапу вакцинації від коронавірусу оголосили в Україні. Фото: ukrinform.com

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П’ятий етап вакцинації від коронавірусу стартує в Україні з середи, 21 липня.

Щеплення від COVID-19 можуть зробити всі охочі. Всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть отримати укол. Можна вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації. Укол може зробити й мобільна бригада, якщо ви записані, як організований колектив, у якому працює більше 50 осіб. Про це під час ранкового брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Як відомо, для запису на вакцинацію додаток «Дія» більше не потрібен. Подати заявку на щеплення можна за телефоном реєстратури пункту щеплення або контакт-центру пункту масової вакцинації. У пунктах щеплення та центрах вакцинації є «жива черга». Наразі в Україні працюють понад 200 центрів масової вакцинації та понад 800 мобільних бригад. Крім того, головам державних адміністрацій доручили відкрити центри вакцинації в кожному районному центрі.

Ляшко додав, що в Україні вже готуються до потенційного зростання випадків зараження коронавірусом через новий штам вірусу «Дельта».

Нагадаємо, керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко заявив, що попри те, що нової хвилі коронавірусної хвороби в Україні найближчим часом не варто чекати, всі регіони все ж готові «вибухнути» новими спалахами. Відсутність масових COVID-спалахів Ганченко пояснив тим, що зараз захворюваність спадає і база інфікованих людей, з яких потім будуть потенційні госпіталізації та померлі, доволі мала. Однак складнішою ситуація може виникнути у четвертому кварталі — жовтні, листопаді, грудні.