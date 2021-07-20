Регіони України готові вибухнути через нову хвилю коронавірусу. Фото: edu.ua

https://racurs.ua/ua/n157638-novoyi-covid-hvyli-v-ukrayini-sche-nemaie-ale-regiony-gotovi-do-vybuhu-ekspert.html

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Нового спалаху коронавірусної хвороби в Україні найближчим часом не варто чекати, однак всі регіони готові «вибухнути».

У довгостроковій перспективі, до кінця третього кварталу, до кінця вересня, експерти не очікують якихось великих стрибків щодо критичного навантаження на систему охорони здоров’я і щодо смертності. Навіть найжахливіший сценарій дає меншу кількість померлих, ніж це було навесні. Про це в коментарі УНІАН заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

Відсутність масових COVID-спалахів він пояснює тим, що зараз захворюваність спадає і база інфікованих людей, з яких потім будуть потенційні госпіталізації та померлі, доволі мала. Однак складнішою ситуація може виникнути у четвертому кварталі — жовтні, листопаді, грудні.

Прогнозувати появу нової хвилі коронавірусу Ганиченко не взявся, але відзначив, що весняна хвиля починалася з трьох чи чотирьох західних регіонів. Тоді у нас госпіталізації по країні спадали, але три області вже зростали.

Зараз, попри те, що у нас плато, ми перестали спадати і у нас немає ситуації, що все погано в якомусь окремому регіоні. Всі регіони виходять на плато. Але це означає, що цей спалах можна очікувати звідусіль. Тобто хороша новина — це те, що зараз нової хвилі немає, а погана — практично регіони виходять на плато і у всіх вже є база для того, щоб «вибухати», — наголосив він.

Ганиченко погодився з тим, що нова хвиля буде пов’язана через штам «Дельта». Реагувати на спалахи він пропонує карантинними обмеженнями, які вже спрацювали в 2020 році.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що у світі вже почалася третя хвиля пандемії. Кількість виявлених випадків зростає чотири тижні поспіль, також збільшується і кількість смертей. Дельта-штам наразі виявили в 111 країнах.

Джерело: УНІАН