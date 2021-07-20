Принц Гаррі пише книгу про Megxit і королівське життя за 20 млн доларів

https://racurs.ua/ua/n157640-prync-garri-pyshe-knygu-pro-megxit-i-korolivske-jyttya-za-20-mln-dolariv.html

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Принц Гаррі впродовж року писав мемуари про життя в королівській родині, а також про етап Megxit й переїзд до Канади і США. Книга надійде в продаж у 2022 році.

Про це повідомляє видавництво Penguin Random House та Daily Mail.

За даними джерел британського видання, аванс за мемуари принца Гаррі, ймовірно, складе 20 млн дол., що є одним з найбільших за всю історію. Наразі відомо, що принц близько року таємно працював над книгою разом з журналістом Джоном Джозефом Мерінгером. Дедлайн здачі рукопису до друку призначений на жовтень.

В інтимних і чесних мемуарах, написаних однією з найцікавіших і впливових світових фігур нашого часу, принц Гаррі вперше розповість про досвід, пригоди, втрати і життєві уроки, які допомогли йому сформуватися, — сказано в анонсі книги.

Мемуари розкажуть не лише про життя в королівській родині, а й про службу принца Гаррі в Афганістані та його досвід батьківства.

Також стало відомо, що герцог Сассекський не попередив свого батька принца Чарльза про угоду щодо видання книги за 20 млн дол. Тому королівська родина «здивована» черговою новиною від Гаррі. В прес-релізі до мемуарів Megxit герцог Сассекський написав:

Я пишу це не як принц, яким я народився, а як людина, котрою я став.

За інформацією видавництва, принц Гаррі має намір пожертвувати виручені кошти на благодійність.

Джерело: Penguin Random House, Daily Mail.