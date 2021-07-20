Принц Гарри пишет книгу о Megxit и королевской жизни за 20 млн долларов

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Принц Гарри в течение года писал мемуары о жизни в королевской семье, а также об этапе Megxit и переезде в Канаду и США. Книга поступит в продажу в 2022 году.

Об этом сообщает издательство Penguin Random House и Daily Mail.

По данным источников британского издания, аванс за мемуары принца Гарри, вероятно, составит 20 млн долл. Эта сумма является одной из крупнейших за всю историю. Известно, что принц около года тайно работал над книгой вместе с журналистом Джоном Джозефом Мерингером. Дедлайн сдачи рукописи в печать назначен на октябрь.

В интимных и честных мемуарах, написанных одной из самых интересных и влиятельных мировых фигур нашего времени, принц Гарри впервые расскажет об опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые помогли ему сформироваться, — говорится в анонсе книги.

Мемуары расскажут не только о жизни в королевской семье, но и о службе принца Гарри в Афганистане и его опыте отцовства.

Также стало известно, что герцог Сассекский не предупредил своего отца принца Чарльза о соглашении на издание книги за 20 млн долл. Поэтому королевская семья «удивлена» очередной новостью от Гарри. В пресс-релизе к мемуарам Megxit герцог Сассекский написал:

Я пишу это не как принц, которым я родился, а как человек, которым я стал".

По информации издательства, принц Гарри намерен пожертвовать вырученные средства на благотворительность.

Источник: Penguin Random House, Daily Mail.