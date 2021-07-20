Увеличение минимальной зарплаты Минфинансов перенесло на год выборов

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Ракурс

Рост минимальной заработной платы до 7,7 тыс. грн. планируется в Украине в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, хотя утром 19 июля министр Сергей Марченко рассказывал в эфире о намерении существенно увеличить этот показатель уже в 2022 году.

Марченко планировал, что инфляция в следующем году планируется 2%, а «деньги для увеличения этих выплат есть».

Сейчас минимальная заработная в Украине составляет 6 тыс. грн., а с 1 декабря она увеличится до 6,5 тыс грн.

В сообщении Минфина, которое вышло на официальном сайте через несколько часов после заявления Марченко речь идет уже о поэтапном повышении минимальной заработной платы.

Бюджетная декларация на 2022−2024 годы, которую 15 июля поддержала Верховная Рада, предусматривает следующие этапы увеличения минимальной зарплаты:

1 октября 2022 года — 6 тыс. 700 грн;

1 января 2023 года — 7 тыс. 176 грн;

1 января 2024 года — 7 тыс. 665 грн.

В 2024 году «минималка» вырастет на 1 тыс. 665 грн и составит 7 тыс. 665 грн.

Напомним, что 2024 год — это год очередных президентских и парламентских выборов.