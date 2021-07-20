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Ракурс
Збільшення мінімальної зарплати Мінфін переніс на рік виборів, фото — Мінфін

Збільшення мінімальної зарплати Мінфінансів перенесло на рік виборів

20 лип 2021, 10:23
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Зростання мінімальної заробітної плати до 7,7 тис. грн. планується в Україні у 2024 році. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів, хоча уранці 19 липня міністр Сергій Марченко розповідав в ефірі про намір істотно збільшити цей показник вже у 2022 році.

Марченко планував, що інфляція наступного року планується 2%, а «гроші для збільшення цих виплат є".

Наразі мінімальна заробітна в Україні становить 6 тис. грн., а з 1 грудня вона збільшиться до 6,5 тис грн.

У повідомленні Мінфіну, яке вийшло на офіційному сайті через кілька годин після заяви Марченка йдеться вже про поетапне підняття мінімальної заробітної плати.

Бюджетна декларація на 2022−2024 роки, яку 15 липня підтримала Верховна Рада, передбачає такі етапи збільшення мінімальної зарплати:

  • 1 жовтня 2022 року — 6 тис. 700 грн;
  • 1 січня 2023 року — 7 тис. 176 грн;
  • 1 січня 2024 року — 7 тис. 665 грн.

Отож, у 2024 році «мінімалка» зросте на 1 тис. 665 грн і становитиме 7 тис. 665 грн.

Нагадаємо, що 2024 рік — це рік чергових президентських і парламентських виборів.

Джерело: Ракурс


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