Штормове попередження в Україні оголосили синоптики. Фото: realist.online

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Штормове попередження в Україні на 20 липня оголосили синоптики.

По всій території держави, крім південно-східної частини, прогнозують грози. Вдень у західних областях (крім Волинської та Рівненської областей) очікуються значні дощі, а в центральних областях місцями прогнозують град та шквали 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики оголосили I рівень небезпечності — жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, зв’язку, будівництва, комунального господарства та до порушення, а на окремих ділянках доріг до припинення, руху автотранспорту.

Крім того, в Гідрометцентрі пообіцяли, що 20 липня в Рівненській, Житомирській, Чернігівській, східних, центральних та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, в Україні станом на 7.00 без електропостачання залишилися 75 населених пунктів, оскільки через негоду спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Без світла на Київщині залишилися 38 населених пунктів, а в Сумській області — 27. Ще шість сіл без електропостачання залишалися в Чернігівській області, а чотири в — Житомирській. До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Нагадаємо, 19 липня у Києві 19 липня за 30 хвилин зі зливою вилилося 18 мм опадів, що становить майже тижневу норму. Станції метро «Берестейська» та «Академмістечко» тимчасово закрили через підтоплення, а наземний транспорт курсував не за графіком.