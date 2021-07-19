Віталій Кличко, фото: Rupor

https://racurs.ua/ua/n157623-kyyiv-zazdalegid-gotuvavsya-do-zlyvy-ale-vona-vyyavylasya-nadto-sylnou-klychko.html

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У Києві заздалегідь готувалися до зливи.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

За словами Кличка, напередодні прогнозованих дощів у кожному районі Києві очищали зливостоки, а на проблемних ділянках — чергувала техніка гідротехнічних служб.

Проте понаднормова кількість опадів за короткий проміжок часу призвела до підтоплення ділянок вулиць та тротуарів, — зазначив мер Києва.

Кличко наголосив, що в Києві сьогодні, 19 липня, за півгодини випали 18 мм опадів, що майже дорівнює тижневій нормі.

Він зазначив, що в ліквідації негоди задіяні 12 бригад гідрослужб та 38 бригад із ручного прибирання «Київавтодору», що загалом становить понад 320 працівників.

Метрополітен наразі працює у звичайному режимі. На деяких станціях, в переходах яких були підтоплення, наслідки негоди ліквідували, — додав мер Києва.

Нагадаємо, потужна злива у Києві сьогодні призвела до підтоплення станцій метро «Берестейська» та «Академмістечко», які тимчасово закрили.