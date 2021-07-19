Виталий Кличко, фото: Rupor

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В Киеве заранее готовились к ливню.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

По словам Кличко, накануне прогнозируемых дождей в каждом районе Киева очищали стоки, а на проблемных участках — дежурила техника гидротехнических служб.

Однако свернормовое количество осадков за короткий промежуток времени привело к подтоплению участков улиц и тротуаров, — отметил мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что в Киеве сегодня, 19 июля, за полчаса выпали 18 мм осадков, что почти равно недельной норме.

Он отметил, что в ликвидации непогоды задействованы 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке «Киевавтодора», что в целом составляет более 320 сотрудников.

Метрополитен в настоящее время работает в обычном режиме. На некоторых станциях, в переходах которых были подтопления, последствия непогоды ликвидировали, — добавил мэр Киева.

Напомним, мощный ливень в Киеве сегодня привел к подтоплению станций метро «Берестейская» и «Академгородок», их временно закрыли.