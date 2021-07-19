Міліметрові гори виявили вчені на нейтронних зірках

Нейтронні зірки є надзвичайно щільними об’єктами, фото:

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Найвищі гори на нейтронних зірках можуть мати висоту всього лише частки міліметра через величезну силу тяжіння на цих надщільних космічних тілах.

Про це повідомляє видання Phys.org з посиланням на доповідь, представлену на Національній астрономічній нараді 2021 року (Велика Британія).

Нейтронні зірки — це надзвичайно щільні об'єкти, які являють собою зірки на завершальному етапі їхнього життя. Вони вже не мають внутрішніх джерел енергії та складаються переважно з нейтронів, які перебувають у стані виродженого газу.

Такі зірки важать приблизно стільки ж, скільки Сонце, але мають розмір лише близько 10 км у поперечнику.

Завдяки своїй компактності нейтронні зірки мають величезну силу тяжіння, приблизно в мільярд разів сильніше, ніж Земля. Це «придавлює" кожну нерівність на їхній поверхні до мінімальних розмірів і означає, що такі зірки є майже ідеальною сферою.

Хоча деформації на поверхні таких зірок у мільярди разів менші, ніж аналоги на Землі, їх також називають горами. Учені з Університету Саутгемптона (Велика Британія) використали обчислювальне моделювання для побудови реалістичних моделей нейтронних зірок і піддали їх дії ряду математичних сил, щоб визначити, як виникають ці гори.

Учені також вивчили роль надщільної ядерної речовини в підтримці гір і виявили, що найбільші утворені гори були лише на частку міліметра заввишки — це в сто разів менше за попередні оцінки.

Попередні роботи припускали, що нейтронні зірки можуть витримувати відхилення від ідеальної сфери до кількох частин на один мільйон — тобто, що гори можуть бути кілька сантиметрів у висоту. Однак нові моделі вказують на те, що такі умови не є фізично реалістичними — гори на нейтронних зірках руйнуються задовго до досягнення таких показників.

Ці результати показують, що нейтронні зірки справді є надзвичайно сферичними об'єктами, — наголошують дослідники.

Джерело: Phys.org