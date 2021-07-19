Миллиметровые горы обнаружили ученые на нейтронных звездах

Нейтронные звезды являются чрезвычайно плотными объектами, фото:

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Самые высокие горы на нейтронных звездах могут иметь высоту всего лишь доли миллиметра из-за огромной силы притяжения на этих сверхплотных космических телах.

Об этом сообщает издание Phys.org со ссылкой на доклад, представленный на Национальном астрономическом совещании 2021 года (Великобритания).

Нейтронные звезды — это очень плотные объекты, которые представляют собой звезды на завершающем этапе их жизни. Они уже не имеют внутренних источников энергии и состоят преимущественно из нейтронов, находящихся в состоянии вырожденного газа.

Такие звезды весят примерно столько же, сколько Солнце, но имеют размер всего около 10 км в поперечнике.

Благодаря своей компактности нейтронные звезды имеют огромную силу притяжения, примерно в миллиард раз сильнее, чем Земля. Это «придавливает» каждую неровность на их поверхности до минимальных размеров и означает, что такие звезды являются почти идеальной сферой.

Хотя деформации на поверхности таких звезд в миллиарды раз меньше, чем аналоги на Земле, их также называют горами. Ученые из Университета Саутгемптона (Великобритания) использовали вычислительное моделирование для построения реалистичных моделей нейтронных звезд и подвергли их действию ряда математических сил, чтобы определить, как возникают эти горы.

Ученые также изучили роль сверхплотного ядерного вещества в поддержке гор и обнаружили, что самые большие образованные горы были только на долю миллиметра в высоту — это в сто раз меньше предыдущих оценок.

Предыдущие работы предполагали, что нейтронные звезды могут выдерживать отклонения от идеальной сферы до нескольких частей на миллион — то есть, что горы могут быть несколько сантиметров в высоту. Однако новые модели указывают на то, что такие условия не являются физически реалистичными — горы на нейтронных звездах разрушаются задолго до достижения таких показателей.

Эти результаты показывают, что нейтронные звезды являются действительно чрезвычайно сферическими объектами, — подчеркивают исследователи.

Источник: Phys.org