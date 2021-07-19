В большинстве регионов Украины 20 июля ожидаются грозы

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Ракурс

Погода в Украине 20 июля будет ощущать влияние прохождения атмосферных фронтов с запада.

В результате в большинстве регионов, кроме юго-восточной части, ожидаются грозы. Днем в западных областях (кроме Волынской и Ровенской) — значительные дожди, в центральных областях местами град и шквалы 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

20 июля в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, днем в западных областях (кроме Волынской и Ровенской) значительные дожди, в центральных областях местами град и шквалы 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Погода в Киеве 20 июля будет с дождями днем ​​и ночью, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +17…+19°, днем — +26…+28°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет облачной с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, также возможны гроза, днем — град. Столбики термометров ночью опустятся до +14…+16°, днем — поднимутся до +21…+23°.

Погода в Одессе ожидается без осадков ночью, днем — дожди, возможны грозы. Термометры ночью покажут +20…+22°, днем — +32…+34°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре будет без осадков ночью, днем — дожди, возможны грозы. Ночью температура воздуха составит +18…+20°, днем — +32…+34°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет с дождями днем и ночью. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +20…+22° ночью и +31…+33° днем. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 20 июля будет с дождями ночью и днем, возможны грозы. Ожидается температура воздуха +16…+18 ° ночью и +22…+24° днем. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 20 июля будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.