У більшості регіонів України 20 липня очікуються грози

https://racurs.ua/ua/n157621-grozy-v-bilshosti-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-20-lypnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 20 липня відчуватиме впливу проходження атмосферних фронтів з заходу.

В результаті у більшості регіонів, крім південно-східної частини, очікуються грози. Вдень у західних областях (крім Волинської та Рівненської) — значні дощі, у центральних областях місцями град та шквали 15−20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

20 липня в Україні, крім південно-східної частини, грози, вдень у західних областях (крім Волинської та Рівненської) значні дощі, у центральних областях місцями град та шквали 15−20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Погода в Києві 20 липня буде з дощами вдень та вночі, можливі грози. Температура повітря вночі становитиме +17…+19°, вдень — +26…+28°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде хмарною з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, також можливі гроза, вдень — град. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +14…+16°, вдень — піднімуться до +21…+ 23°.

Погода в Одесі очікується без істотних опадів вночі, вдень — дощі, можливі грози. Термометри вночі покажуть +20…+22°, вдень — +32…+34°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі буде без опадів вночі, вдень — дощі, можливі грози. Вночі температура повітря становитиме +18…+20°, вдень — +32…+34°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові буде з дощами вдень та вночі. Синоптики прогнозують температуру повітря +20…+22° вночі та +31…+33° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 20 липня буде з дощами вночі та вдень, можливі грози. Очікується температура повітря +16…+18° вночі та +22…+24° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 20 липня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.