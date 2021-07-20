Штормовое предупреждение в Украине объявили синоптики. Фото: realist.online

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Штормовое предупреждение в Украине на 20 июля объявили синоптики.

По всей территории государства, кроме юго-восточной части, прогнозируют грозы. Днем в западных областях (кроме Волынской и Ровенской областей) ожидаются значительные дожди, а в центральных областях местами прогнозируют град и шквалы 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Синоптики объявили I уровень опасности — желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушениям работы служб электроснабжения, связи, строительства, коммунального хозяйства и в нарушение, а на отдельных участках дорог и прекращение движения автотранспорта.

Кроме того, в Гидрометцентре пообещали, что 20 июля в Ровенской, Житомирской, Черниговской, восточных, центральных и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Украине по состоянию на 7.00 без электроснабжения остались 75 населенных пунктов, поскольку из-за непогоды сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Без света на Киевщине остались 38 населенных пунктов, а в Сумской области — 27. Еще шесть сел без электроснабжения оставались в Черниговской области, а четыре — в Житомирской. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Напомним, 19 июля в Киеве 19 июля за 30 минут с ливнем вылилось 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму. Станции метро «Берестейская» и «Академгородок» временно закрыли из-за подтопления, а наземный транспорт курсировал не по графику.