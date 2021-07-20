Убийство Шеремета — пять лет тайн и лжи, фото — Суспільне

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Ракурс

20 июля 2016 года в центре Киева взорвалось авто, в котором журналист Павел Шеремет ехал на эфир своей программы в эфире «Радио Вести». Это произошло в 7.45 на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

Авто принадлежало шеф-редактору «Украинской правды» Алене Притуле, ее в момент взрыва в машине не было. Взрывное устройство находилось очень близко к журналисту, снизу автомобиля, поэтому шансов выжить у него было мало. На момент убийства Шеремету было 44 года.

Сегодня утром на этом месте состоялась акция памяти Шеремета. В центр столицы пришли несколько десятков человек — друзья, близкие и коллеги журналиста. Люди принесли плакат «Политическое дело Павла Шеремета».

Что известно о Шеремете

Он был белорусским, российским и украинским журналистом. Уроженец Минска, перешел в журналистику из банковского дела и начинал карьеру как экономический консультант на ТВ.

Шеремет обличал преступления режима Александра Лукашенко, поэтому в 2010 году его лишили белорусского гражданства. Он просидел несколько месяцев в СИЗО после сюжета о белорусско-литовской границе, которая совершенно не охранялась.

Журналиста освободили только после вмешательства президента РФ Бориса Ельцина. Шеремет переехал в Россию, работал на ведущих российских телеканалах, а в 2012 году приехал в Украину.

Расследование убийства Шеремета чиновники публично называли «делом чести», но три года с момента взрыва у следствия не было подозреваемых.

Как расследовали взрыв

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали трех подозреваемых в убийстве: врача и волонтерку Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

Впоследствии расследование в отношении заказчиков выделили в другое дело. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и считают преследование политическим.

На брифинге 12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что взрывчатку закладывала Юлия Кузьменко (волонтер по прозвищу «Лиса», работает детским хирургом в «Охматдете»), вместе с ней был Андрей Антоненко (ветеран ООС, музыкант «Риффмастер»), а Яна Дугарь (контрактница ВСУ) фотографировала местоположение камер на мобильный телефон рядом с местом преступления незадолго до убийства Шеремета.

На брифинге присутствовали тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Зеленский.

По версии следствия, мотивом преступления было намерение «создать в обществе резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста».

Есть и другие версии преступления. В начале январе 2021 года оппозиция в Беларуси обнародовала аудиозаписи, на которых якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранение политических оппонентов, в частности Шеремета. По данным журналистов, запись датирована 11 апреля 2012 года, а распространил его и направил для расследования в Украине и Брюссель бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар.

Существовала еще одна версия убийства. Журналисты получили доступ к материалам дела — в них содержатся свидетельства, указывающие на возможную причастность к убийству журналиста мужчины по имени Максим Зотов. Он был бизнес-партнером Александра Клименко, экс-министра доходов и сборов и владельца холдинга «Вести», в котором работал Шеремет.

Через три недели после гибели журналиста в полицию якобы обратилась Марина Мацюк, которая переехала из Донецка в Мариуполь, а затем в Киев. Она дала показания, из которых следовало, что к убийству журналиста причастен Зотов, также бывший житель Донецка, впоследствии оказавшийся в России. Согласно показаниям Мацюк, Зотов признался ей в организации убийства Шеремета. Однако полицию эти показания не заинтересовали.

В феврале 2020 года бывший пресс-секретарь полку полиции «Днепр-1» и батальона «Донбасс» Василиса Мазурчук опубликовала переписку с представителем МВД Артемом Шевченко, где Шевченко отмечал, что к убийству Шеремета могло быть причастно СБУ