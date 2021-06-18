«Белорусский след» в убийстве Шеремета проверят четыре страны

https://racurs.ua/n156345-belorusskiy-sled-v-ubiystve-sheremeta-proveryat-chetyre-strany.html

Ракурс

«Белорусский след» в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло летом 2016 года в Киеве, проверят четыре страны.

По белорусскому следу… Мы и раньше не скрывали, что деятельность Павла Шеремета, учитывая, как он выступал против действующей белорусской власти, была одной из версий. Следователи изучали, какие были конфликтные ситуации, публикации, заявления, — рассказал в интервью Цензор. НЕТ заместитель председателя Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе.

Ранее экс-офицер Беларуси Игорь Макар опубликовал записи разговоров председателя КГБ Беларуси о планировании убийства Шеремета. Впоследствии Макар дал показания украинским правоохранителям. Он считает, что предоставил достаточно свидетельств и доказательств, необходимых для того, чтобы обвинить подконтрольные диктатору Александру Лукашенко спецслужбы, в причастности к убийству Шеремета.

Он (Макар — ред.) не следователь, не прокурор и не судья, чтобы оценивать достаточно ли оснований. Те лица, информацию о которых предоставил Макар, были задолго до убийства Шеремета уволены из служб, в которых работали. К тому же, нужно установить, чьи именно голоса зафиксированы на записи, который он передал. Кроме фоноскопической экспертизы, нужно дождаться выполнения ряда международно-правовых поручений. Сейчас международные поручения направлены в Беларусь, Литву, США, Россию. Ждем их выполнения, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о возможном «белорусском следе» в деле Шеремета, — рассказал зампредседателя Национальной полиции.

Напомним, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва в центре Киева автомобиля, в котором он находился. В начале декабря 2019 года стало известно о задержании подозреваемых в этом деле — участника войны на Донбассе и фронтмена группы Riffmaster Андрея Антоненко, детского хирурга из «Охматдета» Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь. По мнению следствия, Антоненко был организатором убийства и приобщил к нему Кузьменко и Дугарь.

Никто из подозреваемых не признает своей вины. Одной из распространенных является версия о причастности к убийству Шеремета спецслужб Беларуси.

В начале января были обнародованы аудиозаписи, на которых якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают убийство журналиста Шеремета. Передал украинской полиции аудиозаписи экс-сотрудник белорусского спецназа «Алмаз» Игорь Макар.

Как сообщал «Ракурс», 19 января Игорь Макар дал показания в Киеве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: Цензор. НЕТ