“Білоруський слід” в убивстві Шеремета перевірять чотири країни

https://racurs.ua/ua/n156345-biloruskyy-slid-v-ubyvstvi-sheremeta-pereviryat-chotyry-krayiny.html

Ракурс

«Білоруський слід» у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке сталося влітку 2016 року у Києві, перевірятимуть чотири країни.

Щодо білоруського сліду… Ми й раніше не приховували, що діяльність Павла Шеремета, враховуючи, як він виступав проти чинної білоруської влади, була однією з версій. Слідчі вивчали, які були конфліктні ситуації, публікації, заяви, — розповів в інтерв’ю Цензор. НЕТ заступник голови Нацполіції України Максим Цуцкірідзе.

Раніше екс-офіцер Білорусі Ігор Макар опублікував записи розмов голови КДБ Білорусі про планування вбивства Шеремета. Згодом Макар дав свідчення українським правоохоронцям. Він вважає, що надав вдосталь свідчень і доказів, необхідних для того, щоб звинуватити підконтрольні диктатору Олександру Лукашенку спецслужби, в причетності до вбивства Шеремета.

Він (Макар — ред.) не слідчий, не прокурор і не суддя, щоб оцінювати чи достатньо підстав. Ті особи, інформацію про яких надав Макар, були задовго до вбивства Шеремета звільнені зі служб, у яких працювали. До того ж, потрібно встановити, чиї саме голоси зафіксовано на записі, який він передав. Окрім фоноскопічної експертизи, потрібно дочекатися виконання низки міжнародно-правових доручень. Наразі міжнародні доручення спрямовано до Білорусі, Литви, США, Росії. Чекаємо на їх виконання, щоб підтвердити чи спростувати версію про можливий «білоруський слід» у справі Шеремета, — розповів заступник голови Національної поліції.

Нагадаємо, Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву в центрі Києва автомобіля, в якому він перебував. На початку грудня 2019 року стало відомо про затримання підозрюваних у цій справі — учасника війни на Донбасі та фронтмена гурту Riffmaster Андрія Антоненка, дитячого хірурга з «Охматдиту» Юлії Кузьменко та військової медсестри Яни Дугарь. На думку слідства, Антоненко був організатором вбивства і долучив до нього Кузьменко та Дугарь. Жоден з підозрюваних не визнає своєї провини. Однією з поширених є версія про причетність до вбивства Шеремета спецслужб Білорусі.

На початку січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких, нібито, посадові особи КДБ Білорусі обговорюють вбивство журналіста Павла Шеремета. Передав українській поліції аудіозаписи ексспівробітник білоруського спецназу «Алмаз» Ігор Макар.

Як повідомляв «Ракурс», 19 січня Ігор Макар дав свідчення у Києві у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Джерело: Цензор. НЕТ