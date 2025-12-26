Киллер ФСБ пытался убить офицера ГУР в центре Киева. Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ запобігла замовному вбивству офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України. У Києві викрили кілера спецслужби РФ, який намагався ліквідувати українського воїна в центральній частині міста. Затримали зловмисника тоді, коли він дістав пістолет і прицілився у розвідника в одному із столичних закладів. Про це Служба безпеки України 26 грудня повідомила у Facebook.

Слідство з’ясувало, що замах на вбивство здійснив 28-річний громадянин центральноазійської країни. Росіяни обіцяли йому 50 тис. дол. та легалізацію в одній з країн Європейського Союзу.

Ворожий агент, видаючи себе за туриста, прибув в Україну і спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині. Там він придбав декілька смартфонів та SIM-карти, які регулярно змінював для зв’язку з ФСБ.

Згодом іноземець прибув до столиці, де отримав фото потенційної «цілі» і її орієнтовні геолокації. Потім він забрав зі схрону зброю та вирушив здійснити вбивство.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство), ч. 1 ст. 111−2 (пособництво державі-агресору) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

