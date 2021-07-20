Регионы Украины готовы взорваться из-за новой волны коронавируса. Фото: edu.ua

https://racurs.ua/n157638-novoy-covid-volny-v-ukraine-esche-net-no-regiony-gotovy-k-vzryvu-ekspert.html

Ракурс

Новой вспышки коронавирусной болезни в Украине в ближайшее время не стоит ждать, однако все регионы готовы «взорваться».

В долгосрочной перспективе, до конца третьего квартала, до конца сентября, эксперты не ожидают каких-то больших скачков по критической нагрузке на систему здравоохранения и по смертности. Даже самый ужасный сценарий дает меньше мертвых, чем весной. Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Отсутствие массовых COVID-вспышек он объясняет тем, что сейчас заболеваемость спадает и база инфицированных людей, из которых потом будут потенциальные госпитализации и умершие, довольно мала. Однако более сложной ситуация может возникнуть в четвертом квартале — октябре, ноябре, декабре.

Прогнозировать появление новой волны коронавируса Ганиченко не взялся, но отметил, что весенняя волна начиналась с трех или четырех западных регионов. Тогда у нас госпитализации по стране спадали, но три области уже росли.

Сейчас, несмотря на то, что у нас плато, мы перестали спадать и у нас нет ситуации, что все плохо в каком-то отдельном регионе. Все регионы выходят на плато. Но это означает, что эту вспышку можно ожидать отовсюду. То есть хорошая новость — это то, что сейчас новой волны нет, а плохая — практически регионы выходят на плато и у всех уже есть база для того, чтобы «взрываться», — отметил он.

Ганиченко согласился с тем, что новая волна будет связана с штаммом «Дельта». Реагировать на вспышки он предлагает карантинными ограничениями, которые уже сработали в 2020 году.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире уже началась третья волна пандемии. Количество выявленных случаев возрастает четыре недели подряд, также увеличивается и количество смертей. Дельта-штамм сейчас обнаружили в 111 странах.

Источник: УНИАН