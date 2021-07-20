Старт пятого этапа вакцинации от коронавируса объявили в Украине. Фото: ukrinform.com

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Пятый этап вакцинации от коронавируса стартует в Украине со среды, 21 июля.

Прививку от COVID-19 могут сделать все желающие. Все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут получить укол. Можно вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации. Укол может сделать и мобильная бригада, если вы записаны, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек. Об этом во время утреннего брифинга заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как известно, для записи на вакцинацию приложение «Дія» больше не требуется. Подать заявку на прививку можно по телефону регистратуры пункта прививки или контакт-центра пункта массовой вакцинации. В пунктах прививки и центрах вакцинации есть «живая очередь». Сейчас в Украине работают более 200 центров массовой вакцинации и более 800 мобильных бригад. Кроме того, главам государственных администраций поручили открыть центры вакцинации в каждом районном центре.

Ляшко добавил, что в Украине уже готовятся к потенциальному росту случаев заражения коронавирусом из-за нового штамма вируса «Дельта».

Напомним, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что несмотря на то, что новой волны коронавирусной болезни в Украине в ближайшее время не стоит ждать, все регионы все же готовы «взорваться» новыми вспышками. Отсутствие массовых COVID-вспышек Ганченко объяснил тем, что сейчас заболеваемость спадает и база инфицированных людей, из которых потом будут потенциальные госпитализации и умершие, довольно мала. Однако более сложная ситуация может возникнуть в четвертом квартале — октябре, ноябре, декабре.