Прививать вакциной Moderna из США сегодня начнут украинцев

https://racurs.ua/n157641-privivat-vakcinoy-moderna-iz-ssha-segodnya-nachnut-ukraincev.html

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Вакцину Moderna 20 июля начинает официально использовать Украина. Об этом на брифинге во вторник сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Хочу обратиться к медикам, которые отныне начинают прививать вакциной Moderna. Она поставляется во флаконах, которые в соответствии с инструкцией производителя, рассчитаны на 13−15 доз, — отметил глава Минздрава.

По его словам, во время распределения американской вакцины в рамках глобальной инициативы Всемирной организации здравоохранения COVAX, Киеву передали вакцину из расчета на 14 доз в каждом флаконе. В то же время на упаковке Moderna написано, что во флаконе 15 доз.

Украина обеспечила качественные шприцы, которые позволяют набирать из флакона 15 доз. Поэтому призываю медработников эффективно использовать эту вакцину и пытаться набирать 15 доз из флакона, — сказал Ляшко.

Напомним, 18 июля в Украину доставили 2 млн доз вакцины от COVID-19 Spikevax производства американской компании Moderna. На этой неделе в регионы доставят половину партии этого препарата иммунопрофилактики.