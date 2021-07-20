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Ракурс
Щеплювати вакциною Moderna зі США сьогодні почнуть українців

Щеплювати вакциною Moderna зі США сьогодні почнуть українців

20 лип 2021, 11:09
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Вакцину Moderna 20 липня починає офіційно використовувати Україна. Про це на брифінгу у вівторок повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Хочу звернутися до медиків, які відсьогодні починають щеплювати вакциною Moderna. Вона постачається у флаконах, які відповідно до інструкції виробника, розраховані на 13−15 доз, — зауважив очільник МОЗ.

За його словами, під час розподілу американської вакцини в рамках глобальної ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX, Києву передали вакцину із розрахунку на 14 доз в кожному флаконі. Водночас на упаковці Moderna написано, що у флаконі 15 доз.

Україна забезпечила якісні шприци, які дозволяють набирати з флакона 15 доз. Тому закликаю медпрацівників ефективно використовувати цю вакцину і намагатися набирати 15 доз з флакона, — сказав Ляшко.

Нагадаємо, 18 липня в Україну доставили 2 млн доз вакцини від COVID-19 Spikevax виробництва американської компанії Moderna. Цього тижня до регіонів доставлять половину партії цього препарату імунопрофілактики.

Джерело: Ракурс


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