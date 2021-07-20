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Київ 19 липня постраждав від негоди, фото: DTP.Kiev.ua
У Києві негода повалила 150 дерев — місто сковують затори (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n157639-u-kyievi-negoda-povalyla-150-derev-misto-skovuut-zatory-karta.htmlРакурс
Київ вчора, 19 липня, постраждав від потужної зливи.
Негода повалила близько 150 дерев, що спричинило ускладнення руху транспорту. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Також негода призвела до короткочасного підтоплення вулиць та руйнування дорожнього покриття.
Затори у столиці спостерігаються і сьогодні, 20 липня. Про це свідчать дані сервісу Google Maps.
Так, рух ускладнено на Окружній дорозі, зокрема в районі Теремків.
Також ускладнено рух в напрямку лівого берега Дніпра по мостах Патона, Метро та Русанівському мосту.
Ускладнення руху також спостерігаються на вулиці Набережно-Хрещатинській та Набережному шосе.
Крім того, спостерігаються затори на проспекті Перемоги в напрямку центра міста, а також на вулиці Вадима Гетьмана в обидва напрямки.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто готувалося до вчорашньої зливи, проте вона виявилася надто сильною.
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