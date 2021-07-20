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Ракурс
Київ 19 липня постраждав від негоди, фото: DTP.Kiev.ua

У Києві негода повалила 150 дерев — місто сковують затори (КАРТА)

20 лип 2021, 10:45
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Київ вчора, 19 липня, постраждав від потужної зливи.

Негода повалила близько 150 дерев, що спричинило ускладнення руху транспорту. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Також негода призвела до короткочасного підтоплення вулиць та руйнування дорожнього покриття.

Затори у столиці спостерігаються і сьогодні, 20 липня. Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори у Києві, інфографіка: Google Maps

Так, рух ускладнено на Окружній дорозі, зокрема в районі Теремків.

Затори у Києві, інфографіка: Google Maps

Також ускладнено рух в напрямку лівого берега Дніпра по мостах Патона, Метро та Русанівському мосту.

Затори у Києві, інфографіка: Google Maps

Ускладнення руху також спостерігаються на вулиці Набережно-Хрещатинській та Набережному шосе.

Затори у Києві, інфографіка: Google Maps

Крім того, спостерігаються затори на проспекті Перемоги в напрямку центра міста, а також на вулиці Вадима Гетьмана в обидва напрямки.

Затори у Києві, інфографіка: Google Maps

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто готувалося до вчорашньої зливи, проте вона виявилася надто сильною.

Джерело: Ракурс


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