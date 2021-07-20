Киев 19 июля пострадал от непогоды, фото: DTP.Kiev.ua

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Киев вчера, 19 июля, пострадал от мощного ливня.

Непогода повалила около 150 деревьев, что повлекло осложнения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Также непогода привела к кратковременному подтоплению улиц и разрушению дорожного покрытия.

Пробки в столице наблюдаются и сегодня, 20 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Так, движение затруднено на Окружной дороге, в частности в районе Теремков.

Также затруднено движение в направлении левого берега Днепра по мостам Патона, Метро и Русановскому мосту.

Осложнения движения также наблюдаются на улице Набережно-Крещатикской и Набережном шоссе.

Кроме того, наблюдаются заторы на проспекте Победы в направлении центра города, а также на улице Вадима Гетьмана в обоих направлениях.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город готовился ко вчерашнему ливню, но он оказался слишком сильным.