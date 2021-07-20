Ракурсhttps://racurs.ua/
Киев 19 июля пострадал от непогоды, фото: DTP.Kiev.ua
В Киеве непогода повалила 150 деревьев — город сковывают пробки (КАРТА)https://racurs.ua/n157639-v-kieve-nepogoda-povalila-150-derevev-gorod-skovyvaut-probki-karta.htmlРакурс
Киев вчера, 19 июля, пострадал от мощного ливня.
Непогода повалила около 150 деревьев, что повлекло осложнения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Также непогода привела к кратковременному подтоплению улиц и разрушению дорожного покрытия.
Пробки в столице наблюдаются и сегодня, 20 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Так, движение затруднено на Окружной дороге, в частности в районе Теремков.
Также затруднено движение в направлении левого берега Днепра по мостам Патона, Метро и Русановскому мосту.
Осложнения движения также наблюдаются на улице Набережно-Крещатикской и Набережном шоссе.
Кроме того, наблюдаются заторы на проспекте Победы в направлении центра города, а также на улице Вадима Гетьмана в обоих направлениях.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город готовился ко вчерашнему ливню, но он оказался слишком сильным.
.