Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Киев 19 июля пострадал от непогоды, фото: DTP.Kiev.ua

В Киеве непогода повалила 150 деревьев — город сковывают пробки (КАРТА)

20 июл 2021, 10:45
999

Киев вчера, 19 июля, пострадал от мощного ливня.

Непогода повалила около 150 деревьев, что повлекло осложнения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Также непогода привела к кратковременному подтоплению улиц и разрушению дорожного покрытия.

Пробки в столице наблюдаются и сегодня, 20 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве, инфографика: Google Maps

Так, движение затруднено на Окружной дороге, в частности в районе Теремков.

Пробки в Киеве, инфографика: Google Maps

Также затруднено движение в направлении левого берега Днепра по мостам Патона, Метро и Русановскому мосту.

Пробки в Киеве, инфографика: Google Maps

Осложнения движения также наблюдаются на улице Набережно-Крещатикской и Набережном шоссе.

Пробки в Киеве, инфографика: Google Maps

Кроме того, наблюдаются заторы на проспекте Победы в направлении центра города, а также на улице Вадима Гетьмана в обоих направлениях.

Пробки в Киеве, инфографика: Google Maps

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город готовился ко вчерашнему ливню, но он оказался слишком сильным.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров