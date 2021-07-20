О распространении COVID-штамма с мутациями в спаечном белке заявили в ВОЗ

https://racurs.ua/n157643-o-rasprostranenii-covid-shtamma-s-mutaciyami-v-spaechnom-belke-zayavili-v-voz.html

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение штамма коронавируса «лямбда» в более чем в 30 странах.

Об этом рассказала председатель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Трансляция велась в Twitter организации.

Он (штамм «лямбда») циркулирует в основном в Северной и Южной Америке, хотя сейчас его обнаружили уже в более чем 30 странах, — сказала Керкхоф.

Чиновник напомнила, что ВОЗ еще в июне занесла лямбда-вариант в список штаммов, которые могут заинтересовать медиков. Впервые его зарегистрировали в Перу в декабре 2020 года.

Представитель ВОЗ также добавила, что в организации внимательно наблюдают за штаммом и взаимодействуют с государствами-членами для получения информации о распространении этого варианта коронавируса.

Лямбда-штамм ранее обнаружили ученые в Южной Америке, в том числе в Чили, Перу, Эквадоре и Аргентине. Эксперты считают, что у него есть несколько мутаций в спаечном (шиповатом) белке, которые, возможно, способны влиять на заразность вируса.

Сейчас в списке организации значатся штаммы вируса SARS-CoV-2 с обозначениями «альфа» (обнаружен в Великобритании), «бета» (Южная Африка), «гамма» (Бразилия) и «дельта» (Индия).

В списке также находятся четыре штамма «эта» (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «йота» (США), «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу).

Напомним, ранее ВОЗ сообщала, что новый штамм COVID-19 «Дельта» становится доминирующим вариантом в мире.