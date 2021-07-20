Нардепы не в отпуске — Раду собрали разблокировать судебную реформу

https://racurs.ua/n157646-nardepy-ne-v-otpuske-radu-sobrali-razblokirovat-sudebnuu-reformu-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада 20 июля проводит внеочередное заседание, на котором рассмотрит постановления об отмене ряда решений, связанных с судебной реформой и реформой оборонного комплекса.

Речь идет о заблокированных законах, связанных с судебной реформой, а также реформой оборонно-промышленного комплекса.

Внеочередное заседание проведет первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук. На прошлой неделе депутаты завершили летнюю сессию и перешли в режим работы в округах.

В частности, депутаты рассмотрят постановление об отмене результатов голосования Верховной Рады, на котором был принят в целом с учетом поправок президента законопроект № 3711-д о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» и по поводу законов по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Также нардепы рассмотрят вопрос об отмене решения о реформе Высшего совета правосудия (законы № 5068 и № 5069) и о законе № 3822 о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности.

«Ракурс» сообщал, что к закону об олигархах и к так называемому «ресурсному» закону в парламент подали огромное количество правок.