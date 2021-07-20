Вооруженная женщина попыталась ограбить банк в Киеве, фото: Нацполиция

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Ракурс

В Киеве вооруженная пистолетом женщина совершила попытку ограбления банка.

Инцидент произошел сегодня, 20 июля, в отделении «Укрсиббанка» на улице Автозаводской. Об этом сообщает фейсбук-сообщество «Киев Оперативный».

Отмечается, что женщина, зайдя в отделение банка, бросила коктейль Молотова и под угрозой пистолета забрала денежные средства у кассиров.

В пресс-службе столичной полиции отмечают, что работники учреждения, выполнив требования злоумыщленницы, немедленно вызвали полицию. Правоохранители, которые за несколько минут прибыли по адресу, задержали ее у выхода.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время правоохранители опрашивают свидетелей. Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Женщина была вооружена игрушечным пистолетом, сообщает издание ТСН.

Отмечается, что от брошенной ею зажигательной смеси загорелись двери.

Она угрожала присутствовать пистолетом и требовала 15 тыс. грн. Свидетели сумели затаиться и вызвать копов. На пожар отреагировали и спасатели, и в помещение начали съезжаться машины патрульных и ГСЧС, — отмечает издание.

Увидев правоохранителей, она схватила одну из присутствующих женщин, приставила к ней пистолет и начала выходить из здания. Когда начались переговоры, женщина начала стрелять в лестницу.

Тогда полицейские увидели, что пистолет стреляет ненастоящими патронами, и начали задержание.

Источник: «Киев Оперативный», полиция Киева, ТСН