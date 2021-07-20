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Ракурс
Умер боец, раненный под Нью-Йорком - он получил ожоги 80% тела

Умер боец, раненный под Нью-Йорком — он получил ожоги 80% тела

20 июл 2021, 13:39
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Александр Горбенко, 29-летний военный из Кривого Рога, умер 19 июня в больнице Харькова. Он был ранен несколькими днями ранее в результате обстрела российских оккупантов близ поселка Нью-Йорк на Донбассе.

Об этом сообщает Всеукраинский военно-просветительский проект «Ротация».

Умер горный пехотинец Александр Горбенко из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, раненый под Нью-Йорком. Боец получил 80% ожогов тела. Светлая память Герою! — указано в сообщении.

Напомним, военнослужащий получил ранение примерно в 21.30 15 июля, у него диагностировали ожоги 80% поверхности тела. Горбенко стал на защиту Украины в 2014 году. Его эвакуировали из зоны боевых действий в ожоговый центр больницы скорой помощи в Харькове.

15 июля боевики восемь раз обстреливали позиции ВСУ. Тогда пострадали пять военнослужащих.

Источник: Ракурс


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