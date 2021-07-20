Помер військовий, поранений під Нью-Йорком — він отримав опіки 80% тіла

https://racurs.ua/ua/n157657-pomer-viyskovyy-poranenyy-pid-nu-yorkom-vin-otrymav-opiky-80-tila.html

Ракурс

Олександр Горбенко, 29-річний військовий із Кривого Рогу, помер 19 липня у лікарні Харкова. Він дістав поранення кількома днями раніше внаслідок обстрілу російських окупантів поблизу селища Нью-Йорк на Донбасі.

Про це повідомляє Всеукраїнський військово-просвітницький проект «Ротація».

Помер гірський піхотинець Олександр Горбенко з 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ Збройних сил України, поранений під Нью-Йорком. Боєць отримав 80% опіків тіла. Світла пам’ять Герою! — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, військовослужбовець дістав поранення приблизно о 21.30 15 липня, у нього діагностували опіки 80% поверхні тіла. Горбенко став на захист України у 2014 році. Його евакуювали із зони бойових дій до опікового центру лікарні швидкої допомоги у Харкові.

15 липня бойовики вісім разів обстрілювали позиції ЗСУ. Тоді постраждало п’ятеро військовослужбовців.