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Ракурс
Помер військовий, поранений під Нью-Йорком — він отримав опіки 80% тіла

Помер військовий, поранений під Нью-Йорком — він отримав опіки 80% тіла

20 лип 2021, 13:39
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Олександр Горбенко, 29-річний військовий із Кривого Рогу, помер 19 липня у лікарні Харкова. Він дістав поранення кількома днями раніше внаслідок обстрілу російських окупантів поблизу селища Нью-Йорк на Донбасі.

Про це повідомляє Всеукраїнський військово-просвітницький проект «Ротація».

Помер гірський піхотинець Олександр Горбенко з 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ Збройних сил України, поранений під Нью-Йорком. Боєць отримав 80% опіків тіла. Світла пам’ять Герою! — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, військовослужбовець дістав поранення приблизно о 21.30 15 липня, у нього діагностували опіки 80% поверхні тіла. Горбенко став на захист України у 2014 році. Його евакуювали із зони бойових дій до опікового центру лікарні швидкої допомоги у Харкові.

15 липня бойовики вісім разів обстрілювали позиції ЗСУ. Тоді постраждало п’ятеро військовослужбовців.

Джерело: Ракурс


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