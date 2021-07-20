Озброєна жінка спробувала пограбувати банк у Києві, фото: Нацполіція

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Ракурс

У Києві озброєна пістолетом жінка здійснила спробу пограбування банку.

Інцидент стався сьогодні, 20 липня, у відділенні «Укрсиббанку» на вулиці Автозаводській. Про це повідомляє фейсбук-спільнота «Київ Оперативний».

Зазначається, що жінка, зайшовши у відділення банку, кинула коктейль Молотова і під погрозою пістолета забрала кошти у касирів.

У прес-службі столичної поліції зазначають, що працівники установи, виконавши вимоги нападниці, негайно викликали поліцію. Правоохоронці, які за кілька хвилин прибули за адресою, затримали її біля виходу.

Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі правоохоронці опитують свідків. Відомості про цю подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу.

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Жінка була озброєна іграшковим пістолетом, повідомляє видання ТСН.

Зазначається, що від кинутої нею запальної суміші зайнялися двері.

Вона погрожувала присутнім пістолетом і вимагала 15 тис. грн. Свідки зуміли зачаїтись і викликати копів. На пожежу зреагували і рятувальники, тож до приміщення почали з’їжджатись машини патрульних і ДСНС, — зазначає видання.

Побачивши правоохоронців, вона схопила одну з присутніх жінок, приставила до неї пістолет і почала виходити із будівлі. Коли почалися перемовини, жінка почала стріляти у сходи.

Тоді поліцейські побачили, що пістолет стріляє несправжніми набоями, і почали затримання.

Джерело: поліція Києва, «Київ Оперативний», ТСН