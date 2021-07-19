Закон об олигархах — депутаты подали более тысячи поправокhttps://racurs.ua/n157624-zakon-ob-oligarhah-deputaty-podali-bolee-tysyachi-popravok.htmlРакурс
Народные депутаты подали ряд поправок к резонансным законопроектам № 5599 и № 5600.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп из «Голоса» Ярослав Железняк.
По его словам, речь идет о тысячах поправок:
- к так называемому «законопроекту об олигархах» подали 1 тыс. 230 поправок;
- к «ресурсному» законопроекту № 5600 — около 10 тыс. 300 поправок.
Железняк отмечает, что несмотря на такое значительное количество правок, пока не побит «абсолютный рекорд», установленный в прошлом году во время рассмотрения «банковского» законопроекта № 2571-д (16 тыс. 586 правок).
Но теперь № 5600 занимает второе место в истории украинского парламентаризма по количеству полученных предложений ко второму чтению, — отметил депутат в сообщении, опубликованном на его странице в Фейсбуке.
По словам Железняка, если каждый автор поправок будет настаивать их на рассмотрении в зале, то время принятия закона составит примерно 260 часов или 19 пленарных недель.
Что интересно, пока ни один депутат не подал от себя более 1000 поправок… поэтому личные рекорды по правкам отдельных депутатов тоже остаются без изменений, — резюмировал он.