Ярослав Железняк, фото Верховная Рада

https://racurs.ua/n157624-zakon-ob-oligarhah-deputaty-podali-bolee-tysyachi-popravok.html

Ракурс

Народные депутаты подали ряд поправок к резонансным законопроектам № 5599 и № 5600.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп из «Голоса» Ярослав Железняк.

По его словам, речь идет о тысячах поправок:

к так называемому «законопроекту об олигархах» подали 1 тыс. 230 поправок;

к «ресурсному» законопроекту № 5600 — около 10 тыс. 300 поправок.

Железняк отмечает, что несмотря на такое значительное количество правок, пока не побит «абсолютный рекорд», установленный в прошлом году во время рассмотрения «банковского» законопроекта № 2571-д (16 тыс. 586 правок).

Но теперь № 5600 занимает второе место в истории украинского парламентаризма по количеству полученных предложений ко второму чтению, — отметил депутат в сообщении, опубликованном на его странице в Фейсбуке.

По словам Железняка, если каждый автор поправок будет настаивать их на рассмотрении в зале, то время принятия закона составит примерно 260 часов или 19 пленарных недель.