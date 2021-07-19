Закон про олігархів — депутати подали понад тисячу правокhttps://racurs.ua/ua/n157624-zakon-pro-oligarhiv-deputaty-podaly-ponad-tysyachu-pravok.htmlРакурс
Народні депутати подали низку правок до резонансних законопроектів № 5599 та № 5600.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп із «Голосу» Ярослав Железняк.
За його словами, йдеться про тисячі правок:
- до так званого «законопроекту про олігархів» подали 1 тис. 230 правок;
- до «ресурсного» законопроекту № 5600 — близько 10 тис. 300 правок.
Железняк зазначає, що попри таку значну кількість правок, наразі не побито «абсолютний рекорд», встановлений торік під час розгляду «банківського» законопроекту № 2571-д (16 тис. 586 правок).
Але тепер № 5600 займає друге місце в історії українського парламентаризму по кількості отриманих пропозицій до другого читання, — наголосив депутат у повідомленні, опублікованому на його сторінці у Фейсбуці.
За словами Железняка, якщо кожен автор правок наполягатиме їх на розгляді у залі, то час прийняття закону становитиме приблизно 260 годин або 19 пленарних тижнів.
Що цікаво, поки жоден депутат не подав від себе більше 1000 правок… тому особисті рекорди по правках окремих депутатів теж залишаються без змін, — резюмував він.