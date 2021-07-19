Ярослав Железняк, фото: Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n157624-zakon-pro-oligarhiv-deputaty-podaly-ponad-tysyachu-pravok.html

Ракурс

Народні депутати подали низку правок до резонансних законопроектів № 5599 та № 5600.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп із «Голосу» Ярослав Железняк.

За його словами, йдеться про тисячі правок:

до так званого «законопроекту про олігархів» подали 1 тис. 230 правок;

до «ресурсного» законопроекту № 5600 — близько 10 тис. 300 правок.

Железняк зазначає, що попри таку значну кількість правок, наразі не побито «абсолютний рекорд», встановлений торік під час розгляду «банківського» законопроекту № 2571-д (16 тис. 586 правок).

Але тепер № 5600 займає друге місце в історії українського парламентаризму по кількості отриманих пропозицій до другого читання, — наголосив депутат у повідомленні, опублікованому на його сторінці у Фейсбуці.

За словами Железняка, якщо кожен автор правок наполягатиме їх на розгляді у залі, то час прийняття закону становитиме приблизно 260 годин або 19 пленарних тижнів.