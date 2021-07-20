На работу в Раду пришли 99 нардепов, скриншот видео

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В Верховную Раду на внеочередное заседание 20 июля пришло менее 100 нардепов. Вице-спикер Руслан Стефанчук объявил результаты регистрации и выяснилось, что на рабочем месте присутствуют 99 нардепов.

Парламент сегодня должен рассмотреть несколько постановлений, которые призваны разблокировать подписание спикером Рады законов о судебной реформе — возобновлении и перезагрузке работы ВККСУ и ВСП.

Председательствующий сообщил, что внеочередное заседание проводится в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского.

На прошлой неделе депутаты завершили летнюю сессию и перешли в режим работы в округах.