«Слуга» Камельчук с кулаками налетел на экс-министра

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Ракурс

Юрий Камельчук, представитель партии власти «Слуга народа», в очередной раз отличился агрессивным поведением. На этот раз он во время телешоу набросился на экс-министра социальной политики Павла Розенко.

Перепалка нардепов произошла в эфире телеканала «Наш».

«Слуга» Камельчук не выдержал полемики Розенко о ценах и коммунальных тарифах. Сначала депутат вскочил со своего места, а потом подошел и толкнул оппонента. Впоследствии он покинул эфир.

Напомним, ранее Камельчук пообещал записаться на курсы управления гневом после скандала с журналистами программы «ОстановиЛося». До этого «слуга» агрессивно реагировал на журналистов, которые сделали замечание его жене из-за парковки в запрещенном месте.

Камельчук также известен тем, что называл коронавирус выдумкой.