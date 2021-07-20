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Ракурс
«Слуга» Камельчук с кулаками налетел на экс-министра

«Слуга» Камельчук с кулаками налетел на экс-министра (ВИДЕО)

20 июл 2021, 14:08
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Юрий Камельчук, представитель партии власти «Слуга народа», в очередной раз отличился агрессивным поведением. На этот раз он во время телешоу набросился на экс-министра социальной политики Павла Розенко.

Перепалка нардепов произошла в эфире телеканала «Наш».

«Слуга» Камельчук не выдержал полемики Розенко о ценах и коммунальных тарифах. Сначала депутат вскочил со своего места, а потом подошел и толкнул оппонента. Впоследствии он покинул эфир.


Напомним, ранее Камельчук пообещал записаться на курсы управления гневом после скандала с журналистами программы «ОстановиЛося». До этого «слуга» агрессивно реагировал на журналистов, которые сделали замечание его жене из-за парковки в запрещенном месте.

Камельчук также известен тем, что называл коронавирус выдумкой.

Источник: Ракурс


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