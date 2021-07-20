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Ракурс
“Слуга” Камельчук з кулаками налетів на екс-міністра

«Слуга» Камельчук з кулаками налетів на екс-міністра (ВІДЕО)

20 лип 2021, 14:08
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Юрій Камельчук, представник партії влади «Слуга народу», в черговий раз відзначився агресивною поведінкою. Цього разу він під час телешоу накинувся на екс-міністра соціальної політики Павла Розенка.

Перепалка нардепів сталася в ефірі телеканалу «Наш».

«Слуга» Камельчук не витримав полеміки Розенка щодо цін та комунальних тарифів. Спочатку депутат скочив зі свого місця, а потім підійшов та штовхнув опонента. Згодом він покинув ефір.

Нагадаємо, раніше Камельчук пообіцяв записатися на курси керування гнівом після скандалу з журналістами програми «ЗупиниЛося». До цього «слуга» агресивно реагував на журналістів, які зробили зауваження його дружині через паркування в забороненому місці.

Камельчук також відомий тим, що називав коронавірус вигадкою.

Джерело: Ракурс


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