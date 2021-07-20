“Слуга” Камельчук з кулаками налетів на екс-міністра

https://racurs.ua/ua/n157660-sluga-kamelchuk-z-kulakamy-naletiv-na-eks-ministra-video.html

Ракурс

Юрій Камельчук, представник партії влади «Слуга народу», в черговий раз відзначився агресивною поведінкою. Цього разу він під час телешоу накинувся на екс-міністра соціальної політики Павла Розенка.

Перепалка нардепів сталася в ефірі телеканалу «Наш».

«Слуга» Камельчук не витримав полеміки Розенка щодо цін та комунальних тарифів. Спочатку депутат скочив зі свого місця, а потім підійшов та штовхнув опонента. Згодом він покинув ефір.

Нагадаємо, раніше Камельчук пообіцяв записатися на курси керування гнівом після скандалу з журналістами програми «ЗупиниЛося». До цього «слуга» агресивно реагував на журналістів, які зробили зауваження його дружині через паркування в забороненому місці.

Камельчук також відомий тим, що називав коронавірус вигадкою.