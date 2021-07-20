Убийство «Сармата» - организаторов оправдали, стрелку дали 11 лет

https://racurs.ua/n157664-ubiystvo-sarmata-organizatorov-opravdali-strelku-dali-11-let.html

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Приговор по делу об убийстве Виталия Олешко («Сармата»), добровольца батальона «Донбасс», 20 июля объявил Бердянский горрайонный суд. С 11 подозреваемых тюремное заключение получил лишь непосредственный исполнитель — стрелок Артем Матюшин.

Матюшин частично признал вину и теперь должен отсидеть 11 лет. Суд также причислил ему время пребывания под стражей с 2018 года. Убийца должен выплатить жене Виталия Олешко 700 тыс. грн морального ущерба и ежемесячно выплачивать дочери убитого 1 тыс. 241 грн.

Других вероятных организаторов — Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюка и вероятных соучастников Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкина — суд оправдал из-за якобы недостаточности доказательств.

Кроме Матюшина, к трем годам и одному месяцу лишения свободы за хранение каннабиса и 11 боевых патронов осудили только Власюка. Следствие называло его организатором банды и координатором убийства «Сармата».

Адвокаты потерпевших и прокуратура намерены обжаловать приговор.

Среди доказательств, которые суд не принял во внимание — материалы негласных следственных действий, телефонные трафики, видео регистраторов, определенные экспертные заключения.

Напомним, участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко убили двумя выстрелами в спину и голову днем 31 июля 2018 года у собственного отеля в Бердянске. Подозреваемых исполнителей преступления задержали в тот же день (Матюшина, Ломако, Обухова, Владимеренкова). Впоследствии Матюшин дал обличительные показания против предполагаемого организатора убийства Сигиду. Сигида в то время имел бизнес в Бердянске.

Весной 2019 года дело «Сармата» объединили с еще одним — разбойным нападением на семью Поплавских в Днепре в 2018 году. В материалах также содержатся эпизоды о незаконном хранении наркотиков и незаконном обращении с оружием и боевыми припасами.

Источник: «Громадське»