Вбивство “Сармата” - організаторів виправдали, стрілку дали 11 років в’язниці

https://racurs.ua/ua/n157664-vbyvstvo-sarmata-organizatoriv-vypravdaly-strilku-daly-11-rokiv-v-yaznyci.html

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Вирок у справі про вбивство Віталія Олешка («Сармата»), добровольця батальйону «Донбас», 20 липня оголосив Бердянський міськрайонний суд. Із 11 підозрюваних тюремний вирок отримав лише безпосередній виконавець — стрілок Артем Матюшин.

Матюшин частково визнав вину і проведе 11 років за гратами. Суд також зарахував йому час перебування під вартою з 2018 року. Вбивця повинен виплатити дружині Віталія Олешка 700 тис. грн моральної шкоди і щомісяця виплачувати доньці вбитого 1 тис. 241 грн.

Інших ймовірних організаторів — Михайла Сігіду, Євгена Бродського, Віктора Власюка та ймовірних співучасників Миколу Ломаку, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкіна — суд виправдав через нібито недостатність доказів.

Окрім Матюшина, до трьох років та одного місяця позбавлення волі за зберігання канабісу та 11 бойових патронів засудили лише Власюка. Слідство називало його організатором банди та координатором вбивства «Сармата».

Адвокати потерпілих і прокуратура оскаржуватимуть вирок.

Серед доказів, які суд не взяв до уваги — матеріали негласних слідчих дій, телефонні трафіки, відео з реєстраторів, певні експертні висновки.

Нагадаємо, учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка вбили двома пострілами у спину та голову вдень 31 липня 2018 року біля власного готелю у Бердянську. Підозрюваних виконавців злочину затримали того ж дня (Матюшина, Ломака, Обухова, Владимеренкова). Згодом Матюшин дав викривальні свідчення на ймовірного організатора вбивства Сігіду, якого затримали. Сігіда на той час мав бізнес у Бердянську

Навесні 2019 року справу «Сармата» об'єднали зі ще однією — розбійним нападом на родину Поплавських у Дніпрі у 2018 році. У матеріалах також містяться епізоди про незаконне зберігання наркотиків та незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Джерело: «Громадське»