У Кабміні підрахували, скільки Україна витрачає на пенсії для жителів ОРДЛО, фото: «Военное обозрение»

https://racurs.ua/ua/n157663-pensiyi-dlya-ordo-skilky-vytrachaie-ukrayina-pidrahuvaly-v-uryadi.html

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Україна на пенсії та соціальні виплати по безробіттю для жителів тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей щороку витрачає кошти, еквіваленті понад 2 млрд євро.

Перший віце-прем'єр — міністр економіки Олексій Любченко повідомив про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Трудові ресурси», повідомляє агентство УНІАН.

Тільки ці дві суми разом — це вже понад 2 млрд євро" - наголосив він.

Любченко наголошує, що Україна не отримує з тимчасово окупованих територій коштів для покриття цих витрат.

Варто додати, що в Мінсоцполітики у червні заявили, що жителі ОРДЛО з 2014 року не отримали щонайменше 90 млрд грн пенсій. Водночас до держбюджету за період з серпня 2014 року по травень 2021 року не надійшли надходження до Пенсійного фонду на суму 141 млрд грн.

Нагадаємо, Кабмін 14 липня затвердив постанову № 713, яка передбачає щомісячні доплати до пенсій постраждалим учасникам Революції гідності.

Джерело: УНІАН