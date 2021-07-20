В Кабмине подсчитали, сколько Украина тратит на пенсии для жителей ОРДЛО, фото: «Военное обозрение»

https://racurs.ua/n157663-pensii-dlya-ordo-skolko-tratit-ukraina-podschitali-v-pravitelstve.html

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Украина на пенсии и социальные выплаты по безработице для жителей временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей ежегодно тратит средства, эквивалентые более 2 млрд евро.

Первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко сообщил об этом во время Всеукраинского форума «Украина 30. Трудовые ресурсы».

Только эти две суммы вместе — это уже более 2 млрд евро, — подчеркнул он.

Любченко отмечает, что Украина не получает из временно оккупированных территорий средств для покрытия этих расходов.

Стоит добавить, что в Минсоцполитики в июне заявили, что жители ОРДЛО с 2014 года не получили по меньшей мере 90 млрд грн пенсий. В то же время в госбюджет за период с августа 2014 года по май 2021 года не поступили поступления в Пенсионный фонд на сумму 141 млрд грн.

Напомним, Кабмина 14 июля утвердил постановление № 713, которое предусматривает ежемесячные доплаты к пенсиям пострадавшим участникам Революции достоинства.