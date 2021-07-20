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Ракурс
Ежемесячные доплаты к пенсии получат участники Революции достоинства. Фото: BBC

Ежемесячные доплаты к пенсии получат участники Революции достоинства — детали

20 июл 2021, 12:49
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Участникам Революции достоинства увеличат пенсии — Кабмин 14 июля утвердил постановление № 713, которым установил дополнительную соцзащиту отдельным категориям граждан.

Ежемесячную доплату в размере 2 тыс. грн назначили пенсионерам, которым назначена пенсия до 1 марта 2018 года согласно закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Доплату они получат с 1 июля 2021 года.

Если после 1 марта 2018 года размер пенсии пересматривался, то доплата будет установлена только в том случае, если после просмотра пенсия увеличилась менее, чем на 2 тыс. грн. При этом с доплаты вычтут сумму увеличения пенсии.

Доплату не получат пенсионеры из числа военнослужащих срочной службы. Кроме того, если размер пенсии с учетом всех надбавок не достигает 3 тыс. 854 грн, то пенсионер будет получать надбавку, которой не хватает до этой суммы.

Также предполагается, что ежемесячные доплаты с 1 июля 2021 года будут получать участники боевых действий и пострадавшие участники Революции достоинства.

Напомним, в Пенсионном фонде заявили, что повышение пенсий в Украине до конца текущего года будет проходить в несколько этапов для разных категорий граждан. С 1 июля 2021 года прожиточный минимум в Украине установлен на уровне 2 тыс. 379 грн для трудоспособных украинцев.

Источник: Ракурс


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