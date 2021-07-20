Щомісячні доплати до пенсії отримають учасники Революції гідності. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n157651-schomisyachni-doplaty-do-pensiyi-otrymaut-uchasnyky-revoluciyi-gidnosti-detali.html

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Учасникам Революції гідності збільшать пенсії — Кабмін 14 липня затвердив постанову № 713, якою встановив додатковий соцзахист окремим категоріям громадян.

Щомісячну доплату в розмірі 2 тис. грн призначили пенсіонерам, яким призначено пенсію до 1 березня 2018 року згідно закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Доплату вони отримають з 1 липня 2021 року.

Якщо після 1 березня 2018 року розмір пенсії переглядався, то доплата буде встановлена тільки в тому випадку, якщо після перегляду пенсія збільшилася менше, ніж на 2 тис. грн. При цьому з доплати віднімуть суму збільшення пенсії.

Доплату не отримають пенсіонери з числа військовослужбовців строкової служби. Крім того, якщо розмір пенсії з урахуванням всіх надбавок не досягає 3 тис. 854 грн, то пенсіонер також буде отримувати надбавку, якої не вистачає до цієї суми.

Також передбачається, що щомісячні доплати з 1 липня 2021 року будуть отримувати учасники бойових дій і постраждалі учасники Революції гідності.

Нагадаємо, в Пенсійному фонді заявили, що підвищення пенсій в Україні до кінця поточного року відбуватиметься у кілька етапів для різних категорій громадян. З 1 липня 2021 року прожитковий мінімум в Україні встановлено на рівні 2 тис. 379 грн для працездатних українців.