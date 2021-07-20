ЗНО з історії — провальні результати прокоментувало Міносвіти

https://racurs.ua/ua/n157650-zno-z-istoriyi-provalni-rezultaty-prokomentuvalo-minosvity.html

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Скільки випускників провалили ЗНО з історії цьогоріч, розповів під час прес-конференції керівник Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) при Міністерстві освіти і науки Валерій Бойко.

Майже 20% наших абітурієнтів не склали тест з історії України. Це діти, які абсолютно не володіють картографічними вміннями. І які абсолютно не орієнтуються в історичній хронології, не в тому понятті — що, де, коли і як відбувалося, а вони не здатні розташувати події, між якими відстань 10−20 років, — вказав Бойко.

За словами керівника Українського центру оцінювання якості освіти, частина абітурієнтів не змогли проаналізувати «елементарну діаграму і співставити дати на ній з варіантом відповіді». Освітянин додав, що цим випускникам також не вдалося пригадати чотири канонічні події, які привели до незалежності України.

З точки зору суспільствознавчого компоненту, наші діти демонструють більш загрозливі і більш невтішні результати ніж ті, котрі демонструють з математики, — підсумував чиновник.

Нагадаємо, 14 липня у системі Єдиної державної бази з питань освіти почалося подання електронних заяв до закладів освіти. Найпопулярнішими предметами ЗНО-2021 стали українська мова і література, історія України та математика. Також найбільше випускників цьогоріч не подолали прохідний поріг ЗНО з математики — понад 30%.

Водночас в Україні 550 учасників ЗНО набрали по 200 балів щонайменше з одного предмету.

Джерело: «Укрінформ».