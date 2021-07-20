У Києві компанія відмовилася взяти на роботу дівчину через мову, фото: Ua.News

https://racurs.ua/ua/n157649-movnyy-skandal-v-kyievi-vidmovylysya-braty-na-robotu-cherez-ukrayinsku-movu.html

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Мовний скандал розгорівся у Києві — місцеву жительку відмовилися приймати на роботу, мотивуючи це тим, що вона не розмовляє російською.

Після того, як ця історія стала резонансною завдяки соцмережам, винних звільнили, а компанії довелося вибачатися. Про це повідомляє агентство УНІАН.

Зазначається, що 17-річна Вікторія Юхимець, яка шукає роботу, на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувала аудіозапис розмови під час спроби влаштуватися до компанії Columb Trade, яка займається підбором автомобілів зі США.

Під час розмови співробітниця компанії повідомила Юхимець, що вона не зможе там працювати у компанії, бо розмовляє українською — їй нібито буде «некомфортно», оскільки всі в компанії спілкуються російською.

Компанія згодом вибачилася перед Юхимець та пообіцяла провести внутрішнє розслідування. Вже відомо, що співробітниця, яка відмовила киянці через українську мову, звільнена. Columb Trade розмістила фото заяви про звільнення, де видно, що жінка написала заяву за власним бажанням.

Джерело: УНІАН