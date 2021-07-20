Люстровані прокурори працюють в Офісі генпрокурора і ДБР. Фото: Сергій Нуженко

https://racurs.ua/ua/n157647-lustrovani-prokurory-pracuut-v-ofisi-genprokurora-i-dbr-rozsliduvannya.html

Ракурс

Звільнені в 2019 році прокурори Генеральної прокуратури, які втратили свої посади після атестації, продовжують працювати в правоохоронних органах.

Наприклад, прокурор Максим Сотченко в грудні 2018 року перебував у електричці та розпивав алкоголь із невідомою особою. Раптово Сотченко втратив свідомість, прокинувся вже на київському приміському вокзалі та виявив, що у нього немає службового посвідчення та мисливської рушниці. Однак в 2019 році з іншою рушницею Сотченко на полюванні потрапив у скандал — побачив горлиць на високовольтних лініях електропередач за Кагарликом на Київщині і попросився перейти через подвір’я місцевих мешканців, щоб підстрелити птахів. Жителі викликали правоохоронців. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Після атестації Офіс генпрокурора позбувся Сотченка, але наприкінці серпня 2020 року він почав працювати на Ірину Венедіктову, заступником начальника відділу Департаменту нагляду за Національною поліцією.

Прокурора Оксану Стретович комісія звільнила за безпідставний перегляд відомостей у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Виявилося, що вона передавала службову інформацію стороннім особам, але сама вона це спростовувала. Стретович звільнили після співбесіди, але у вересні 2020 року вона повернулася в Офіс генпрокурора й працює головним спеціалістом з інформаційного забезпечення.

Прокурор Ярослав Бородій мав низку проколів — отримав подарунок від невстановлених осіб на 359 тис. грн готівкою, не повернув вилучене під час розслідування майно, а в червні 2012 року на смерть збив пішохода. Зараз екс-прокурор працює слідчим у Державному бюро розслідувань та розслідує справи Майдану.

Ще один такий прокурор — це Артем Яблонський. Комісія встановила, що свого часу він переслідував учасників Революції Гідності, але зараз керує управлінням справ Майдану.

У прокурора Олега Трачука кадрова комісія встановила, що в нього чомусь був цілий «рулон» довіреностей на автомобілі, а один із таких автомобілів виявився під арештом. Трачук, який був за кермом цього Toyota Land Cruiser 200 пояснив, що взяв авто в знайомого і не знав про арешт. Тоді Трачука також звільнили, але він пройшов конкурс та став заступником директора Управління ДБР у Львові.

Очолює львівське територіальне управління ще один відсіяний прокурор — Руслан Ляшко, який втратив посаду за «порушення моральних норм поза службою» та недостовірне декларування майна.

Прокурора Олександра Кондратюка люстрували через п’яне ДТП, оскільки він збив двох дітей. Атестаційній комісії Кондратюк переконував, що був тверезим, а в документах справи — помилка. Йому в комісії не повірили та звільнили, але він поновився в Офісі генпрокурора через суд наприкінці 2020 року.

Нагадаємо, генеральний прокурор Ірина Венедіктова опинилася в центрі нового скандалу. Журналісти з’ясували, що її чоловік, топ-чиновник МВС, отримав 750 тис. грн, але вже за 10 днів поновився на посаді.